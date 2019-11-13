Латекс, сексапильная Тодоренко и многое другое: как прошло награждение Glamour Women of the Year Awards
Певица MARUV, которая не так давно получила награду как лучшая российская исполнительница по версии MTV Europe Music Awards, была отмечена еще одной премией.
Так, во вторник, 12 ноября, в Москве свои награды раздало издание Glamour Russia. Журнал в главных номинациях отметил сразу двух украинок. Так, одесситка Регина Тодоренко была награждена как "Женщина года", а MARUV – как "Певица года".
Обе знаменитости выбрали красные наряды. Регина – платье с высоким разрезом, а MARUV не изменила своему стилю – была в красном латексном боди и таких же высоких перчатках.
"Певицей года" по версии журнала Glamour стала MARUV. 2019-й – однозначно год MARUV. У нее вышла первая русскоязычная песня, ее хиты поднимались на верхние строчки топ-чартов, она победила на MTV Еигоре Music Awards и ее клип на песню Drunk Groove собрал 120 млн просмотров на YouTube! И это только начало", - говорится в описании под постом о победе MARUV.
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