Латекс, сексапильная Тодоренко и многое другое: как прошло награждение Glamour Women of the Year Awards

Так, во вторник, 12 ноября, в Москве свои награды раздало издание Glamour Russia. Журнал в главных номинациях отметил сразу двух украинок. Так, одесситка Регина Тодоренко была награждена как "Женщина года", а MARUV – как "Певица года".

ФОТО: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS

Обе знаменитости выбрали красные наряды. Регина – платье с высоким разрезом, а MARUV не изменила своему стилю – была в красном латексном боди и таких же высоких перчатках.

ФОТО: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS

"Певицей года" по версии журнала Glamour стала MARUV. 2019-й – однозначно год MARUV. У нее вышла первая русскоязычная песня, ее хиты поднимались на верхние строчки топ-чартов, она победила на MTV Еигоре Music Awards и ее клип на песню Drunk Groove собрал 120 млн просмотров на YouTube! И это только начало", - говорится в описании под постом о победе MARUV.