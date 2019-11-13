Мать Анастасии Заворотнюк могут арестовать

Пока Анастасия Заворотнюк борется с тяжелой болезнью, семья всеми силами пытается ей помочь. Все внимание близких занято только одним - здоровьем «прекрасной няни». Видимо, на бытовые вопросы не остается ни сил, ни времени. Вот и всплывают время от времени то неуплаченные пени судебным приставам, то забытые налоги за квартиру, то неоплаченные штрафы ГИБДД.

Пять лет назад Заворотнюк подарила маме Валентине Борисовне спортивную машину «Порше Панамера», которая, как стало известно kp.ru, регулярно попадает на камеры видеонаблюдения с разнообразными нарушениями. То скорость превысит, то припаркуется в неположенном месте, то прокатится по выделенной полосе. С одной стороны, конечно, мелочи. Но с другой - у мамы «прекрасной няни» скопилось неоплаченных «писем счастья», на сумму 26 800 рублей (почти 380 евро), начиная с августа этого года. Именно в этом месяце в СМИ впервые появились печальные новости о состоянии Анастасии Заворотнюк.