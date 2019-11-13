Как же это трогательно! Дети из Эстонии поздравляют своих любимых отцов с праздником (ГАЛЕРЕЯ)

В преддверии празднования Дня отца по традиции Первый Балтийский канал провел ежегодную акцию, где каждый желающий мог прийти и поздравить своего отца с приближающимся праздником. В воскресенье, 10 ноября, лучшие из поздравлений прозвучали в эфире Первого Балтийского канала.

Во второе воскресенье ноября в Эстонии по уже сложившейся традиции отмечали международный День отца, который успел стать общим праздником для всей страны. В эфире Первого Балтийского канала можно было увидеть поздравления для любящих отцов в течение всего праздничного воскресенья. День отца – это отличный повод в очередной раз поблагодарить своих дорогих пап и дедушек за их ежедневный труд, заботу и поддержку, а также собраться всей семьей и весело провести время. В этом году партнером проекта стал торгово-развлекательный центр T1 Mall of Tallinn – самый новый и крупный торговый центр Таллинна.

ФОТО: ПБК

Примечательно, что впервые День отца отметили более ста лет назад – в 1909 году в Вашингтоне. При этом официально День отца добрался до Эстонии только к 1992 году, тем не менее второе воскресенье ноября уже успело стать праздником для многих семей. В школах и детских садах проходят праздничные концерты, а дети мастерят подарки своим папам и строят планы на праздничный выходной.

По мнению многих детей и их отцов, лучший способ отметить этот праздник – это провести время вместе всей семьей. Например, прогуляться, сходить в кино или музей, а может даже и смастерить что-то вместе или же, к примеру, приготовить праздничный обед. Причем в этот праздничный день найти подходящий досуг легко – проходят тематические выставки и концерты.

ФОТО: ПБК

Редакция Первого Балтийского канала присоединяется к поздравлениям и желает всем отцам здоровья, сил и мужества.

Все видеопоздравления телезрителей можно посмотреть на странице ПБК в Facebook’e.

1. ПАПИН БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ: «Он, как и все мальчишки, порой озорничал и прыгал, как мартышка, и двойки получал», - такие строчки стихотворения посвятил своему папе Феликс. Ведь как оказывается, по секрету бабушки Феликса, и его папа когда-то был маленьким и так же весело шкодничал.

2. МУЖЕСТВА И ТЕРПЕНИЯ: Ирина пожелала всем папам и дедушкам мужества и терпения, оставаться любимыми своими семьями, чтобы дети их любили и уважали. Свое поздравление Ирина закончила словами любви своему папе и передала большой привет от внучки.

3. ЛЮБИМЫЙ ОТЕЦ: Олег пожелал своему папе оставаться всегда таким же добрым, жизнерадостным, веселым и любимым отцом.

4. ЗДОРОВЬЯ И РАДОСТИ: Анастасия поздравила своего папу с Днем отца и пожелала, чтобы он никогда не болел и не грустил.

5. ОДИН ТАКОЙ НАВСЕГДА: «Ты минуты горькие в прошлом позабудь, будь веселым папочка и здоровым будь», - именно такими строчками стихотворения поздравила Арина своего папу.