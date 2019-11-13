Сексуально! Марию Захарову из-за яркого макияжа перепутали с Собчак
Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России считается самым красивым российским дипломатом. Многие даже считают, что если бы не работа во внешнеполитическом ведомстве, она бы вполне могла сделать карьеру в модельном бизнесе.
Более 160 тысяч человек подписаны на аккаунт «лица российской дипломатии» в социальной сети Instagram. Каково же было их удивление, когда ранним утром увидели фото Марии Захаровой в полной боевой раскраске.
Дипломат поспешила всех успокоить:
Москва. 10:00 утра. Лобби Ritz. Казалось бы. Но нет. Международная конференция по радио.
В самый дорогой отель Москвы ее привели не личные дела и не романтические связи, а работа.
Господи, всем бы так шикарно выглядеть в это время суток!
Первая мысль – Собчак взломала аккаунт Захаровой. Потом пригляделся...
Наштукатурена донельзя, но все равно красивая!
– пишут восторженные поклонники.
Напомним, что Мария Захарова – частый гость на премьерах, презентация, юбилеях. Но она не любит повышенного к себе внимания, хотя во многочисленных селфи никому не отказывает.
Я не звезда, как многие думают, а сотрудник внешнеполитического ведомства. У меня нет гардеробных, дорогих нарядов, свиты, стилистов и визажистов. А туфли я ношу до той пору, пока каблук не сломается или замша до дырки не протрется,
– уверяет Мария.