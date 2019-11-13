«Она боится, что люди узнают правду»: менеджер Шумахера заявил, что жена гонщика врет о его состоянии

Семикратный чемпион мира перенес тяжелейшую травму мозга в 2013 году и с тех пор восстанавливается в собственном доме. Информацией о его здоровье располагает только семья и специалисты, обеспечивающие спортсмену должный уход: по их сообщениям, Шумахер вышел из медикаментозной комы, в которой провел три месяца, и его состояние стабильно улучшается.

Михаэль Шумахер с супругой (2010 год). ФОТО: JENS KALAENE/AFP

Но менеджер и близкий друг 50-летнего гонщика Вилли Вебер уверен, что все совсем не так, как пытается показать Коррина, которая не дает ему навестить Михаэля.

Я знаю, что удар был сильным, но понятия не имею, есть ли какой-то прогресс. Я хочу его увидеть, но Коррина мне не позволяет. Думаю, она боится, что я пойму правду и люди обо всем узнают, — объяснил Вебер. — Я твердо уверен, что Михаэль — боец: если шанс есть, он им воспользуется. Молюсь за него и надеюсь увидеть снова.