Не пропустите! В Таллинне пройдет уникальное магическое шоу: вход бесплатный

Фокусник проведет интерактив, на котором продемонстрирует современные трюки: от ловли пули до гипноза, а самые смелые смогут опробовать на прочность свой мобильный телефон, который разобьют прямо на сцене.

На мероприятии также будет проводиться съемка промо-видео к будущему крупному концерту мирового масштаба, который пройдет весной следующего года.