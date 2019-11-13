Ср, 13.11.2019
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Не пропустите! В Таллинне пройдет уникальное магическое шоу: вход бесплатный

ФОТО: Александр Замашка/Шоу

14 ноября в 19.00 в Центре Русской Культуры лучший иллюзионист Прибалтики Александр Замашка специально для жителей и гостей столицы покажет часть своей новой программы продолжительностью 45 минут совершенно бесплатно.

Фокусник проведет интерактив, на котором продемонстрирует современные трюки: от ловли пули до гипноза, а самые смелые смогут опробовать на прочность свой мобильный телефон, который разобьют прямо на сцене. 

На мероприятии также будет проводиться съемка промо-видео к будущему крупному концерту мирового масштаба, который пройдет весной следующего года.  

По словам главного организатора Александра Замашка, «От предстоящего шоу даже у меня мурашки по коже, потому что количество желающих уже более 300 человек. Я уверен, что новая программа позволит каждому пришедшему погрузится в таинственный мир магии». 

Информация: https://www.facebook.com/events/757823794689010/ 

Регистрация: https://m.me/aleksandrzamashka?ref=w8178903

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