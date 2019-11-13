Не пропустите! В Таллинне пройдет уникальное магическое шоу: вход бесплатный

14 ноября в 19.00 в Центре Русской Культуры лучший иллюзионист Прибалтики Александр Замашка специально для жителей и гостей столицы покажет часть своей новой программы продолжительностью 45 минут совершенно бесплатно.
Фокусник проведет интерактив, на котором продемонстрирует современные трюки: от ловли пули до гипноза, а самые смелые смогут опробовать на прочность свой мобильный телефон, который разобьют прямо на сцене.
На мероприятии также будет проводиться съемка промо-видео к будущему крупному концерту мирового масштаба, который пройдет весной следующего года.
По словам главного организатора Александра Замашка, «От предстоящего шоу даже у меня мурашки по коже, потому что количество желающих уже более 300 человек. Я уверен, что новая программа позволит каждому пришедшему погрузится в таинственный мир магии».
Информация: https://www.facebook.com/events/757823794689010/
Регистрация: https://m.me/aleksandrzamashka?ref=w8178903