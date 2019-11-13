Ср, 13.11.2019
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Госпитализирована артистка Black Star Клава Кока

Клава Кока

ФОТО: Скриншот с Instagram

Врачи прописали певице капельницы и уколы на дому, но вчера ей стало хуже, её привезли в больницу, пишет Лайф.

Артистка Black Star Клава Кока попала в больницу в Москве после поездки в Израиль, где выступала, сообщает Супер.

Вернувшись на родину, Клава почувствовала себя плохо — у неё поднялась температура, она потеряла сознание. Врачи прописали девушке капельницы и уколы на дому, но вчера ей стало хуже, её привезли в больницу.

В своём Instagram артистка подтвердила информацию о госпитализации и рассказала, что чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей.

Я просто не рассчитала свои силы, и организм дал сбой. Но не переживайте за меня, всё будет хорошо, обещаю,

— написала Клава.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Врачи предполагают, что у артистки может быть гнойная ангина или сильное переутомление. Лейбл Black Star отменил все ближайшие выступления и съёмки Клавы.

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