Госпитализирована артистка Black Star Клава Кока

Артистка Black Star Клава Кока попала в больницу в Москве после поездки в Израиль, где выступала, сообщает Супер.

Вернувшись на родину, Клава почувствовала себя плохо — у неё поднялась температура, она потеряла сознание. Врачи прописали девушке капельницы и уколы на дому, но вчера ей стало хуже, её привезли в больницу.

В своём Instagram артистка подтвердила информацию о госпитализации и рассказала, что чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей.

Я просто не рассчитала свои силы, и организм дал сбой. Но не переживайте за меня, всё будет хорошо, обещаю,

— написала Клава.