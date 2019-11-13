Кофе+мед: польза или вред?

Мало кто знает, но кофе с медом уже давно пьют в Великобритании. С начала 16 века там принято считать, что кофе с медом помогает при простудных заболеваниях. В меде содержатся простые сахара - глюкоза и фруктоза, а о целебных свойствах меда известно давно. В сочетании с кофе получается «целительный» напиток, помогающий поддержаивать иммунитет и уничтожающий вирусные инфекции.