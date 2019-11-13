Кофе+мед: польза или вред?

В нашем современном мире, многие люди уже не представляют себя по утрам без чашечки крепкого и тонизирующего кофе. Этот напиток стал очень популярен. Но вот многие люди задаются вопросом. А можно ли пить кофе с медом по утрам?
Как известно, кофе помогает организму нормализовать давление и повысить тонус. Но как кофе может сочетаться с медом?
Мало кто знает, но кофе с медом уже давно пьют в Великобритании. С начала 16 века там принято считать, что кофе с медом помогает при простудных заболеваниях. В меде содержатся простые сахара - глюкоза и фруктоза, а о целебных свойствах меда известно давно. В сочетании с кофе получается «целительный» напиток, помогающий поддержаивать иммунитет и уничтожающий вирусные инфекции.
Главное - знать меру и не злоупотреблять таким напитком. Кофе с медом противопоказан людям с аллергической реакцией на мед или кофе.