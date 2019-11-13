Эстонская семья испытала настоящий шок в Финляндии: их детей хотели похитить

К счастью, автобус не успел отъехать далеко - он стоял на светофоре, и муж с женой побежали к своему автомобилю. «Я пытался открыть дверь, которая была заперта, пытался разбить боковое окно кулаком», - рассказывает отец.

Человек в автомобиле открыл дверь, разъяренный отец вытащил его из автобуса и ударил. Тут же вызвали полицию, которая и забрала похитителя детей.

Этот случай попал и в финские СМИ. Так, издание Nurmujärven Uutiset опубликовало комментарий полицейского, который рассказал, что похититель - финн, 1983 года рождения, обвиняется в совершении еще пяти преступлений.

Эстонская семья рассказала Elu24 о своих подозрениях: похититель, вероятно, наркоман, потому что на следующий день мужчина нашел в своей машине карманный фонарик и шприц рядом с водительским сидением.

Эстонская семья хочет остаться анонимной, но и мать, и отец настаивает на том, чтобы детей никогда не оставляли без присмотра. Даже на секунду.