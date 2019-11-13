Эстонская семья испытала настоящий шок в Финляндии: их детей хотели похитить

Отец эстонской семьи рассказал в Facebook о вопиющем случае, который произошел с ним, его женой и детишками в деревне Клауккала на юге Финляндии, пишет Elu24. Они с женой на минутку заскочили в Hesburger, оставив своих троих детей в микроавтобусе, но вскоре автомобиль с малышами исчез с парковки.
Отец, чьи дети спали в микроавтобусе, а потом пропали, рассказал о случившемся в Facebook. Мужчина написал, что дети (2-летний ребенок и 3-летние близнецы) спали в автомобильных креслах в автобусе, потолочные светильники в автобусе были включены, двигатель работал. Взрослые на минутку зашли в Hesburger: женщина в туалет, а мужчина решил заказать коктейли с мороженым. «Я все время стоял спиной к кассе и лицом к автобусу. Когда официантка поставила коктейли на прилавок, я повернулся к ней примерно на 15 секунд, взял трубочку, мы с женой сразу же вышли на улицу и не увидели микроавтобуса с нашими детьми. Он исчез», - пишет отец.
К счастью, автобус не успел отъехать далеко - он стоял на светофоре, и муж с женой побежали к своему автомобилю. «Я пытался открыть дверь, которая была заперта, пытался разбить боковое окно кулаком», - рассказывает отец.
Человек в автомобиле открыл дверь, разъяренный отец вытащил его из автобуса и ударил. Тут же вызвали полицию, которая и забрала похитителя детей.
Этот случай попал и в финские СМИ. Так, издание Nurmujärven Uutiset опубликовало комментарий полицейского, который рассказал, что похититель - финн, 1983 года рождения, обвиняется в совершении еще пяти преступлений.
Эстонская семья рассказала Elu24 о своих подозрениях: похититель, вероятно, наркоман, потому что на следующий день мужчина нашел в своей машине карманный фонарик и шприц рядом с водительским сидением.
Эстонская семья хочет остаться анонимной, но и мать, и отец настаивает на том, чтобы детей никогда не оставляли без присмотра. Даже на секунду.