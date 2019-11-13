Наступает 2020-й: чем високосный год отличается от обычного и почему он считается плохим

Даже в самый неблагоприятный период можно защитить себя от проблем посредством неперебиваемого оберега от сглаза и завистников. Большинство проблем исходит именно от людей, которые нас окружают, поэтому очень важно помнить о защите.

Отличия високосного года от обычного

Чтобы понять, почему раз в четыре года в календаре появляется лишний 366 день, необходимо обратиться к науке. Земля движется вокруг Солнца не ровно 365 дней, а примерно 365 дней и 5 часов 49 минут. Почти 6 лишних часов являются четвертой частью суток. За 4 года накапливается ровно один лишний день, который и добавляется в виде 29 февраля.

По сути этот день является вынужденной мерой. Ученые не видят в високосном годе ничего опасного, однако мнение экспертов в области биоэнергетики отличается от каноничного научного взгляда на данный вопрос.

Почему високосный год считают плохим

Во-первых, это результат наблюдений. Народные приметы большинства стран и культур нашего мира говорят о том, что високосный год несет много бед. В високосные годы происходят различные политические, социальные и природные катастрофы. Конечно, это не всегда так. Катастрофы и проблемы происходят и в обычные годы, но наблюдения показывают, а история доказывает, что в високосные годы они самые разрушительные.

Во-вторых, это могло прийти к нам из восточной культуры, где число четыре обладает крайне негативной репутацией. Оно созвучно со словом «смерть». Високосный год всегда четвертый по счету, следовательно, его принято считать очень опасным и непредсказуемым. Считается, что в это время Вселенная требует очищения кармы. Если в прошлой или в этой жизни человек совершил много нехороших дел, то в високосный год ему за это приходится сталкиваться с неурядицами и проблемами со здоровьем.