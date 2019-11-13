Наступает 2020-й: чем високосный год отличается от обычного и почему он считается плохим

Многие слышали о том, что в високосный год часто происходят негативные события. Пришло время узнать о том, чем он отличается от обычного года и почему он считается опасным.
Даже в самый неблагоприятный период можно защитить себя от проблем посредством неперебиваемого оберега от сглаза и завистников. Большинство проблем исходит именно от людей, которые нас окружают, поэтому очень важно помнить о защите.
Отличия високосного года от обычного
Чтобы понять, почему раз в четыре года в календаре появляется лишний 366 день, необходимо обратиться к науке. Земля движется вокруг Солнца не ровно 365 дней, а примерно 365 дней и 5 часов 49 минут. Почти 6 лишних часов являются четвертой частью суток. За 4 года накапливается ровно один лишний день, который и добавляется в виде 29 февраля.
По сути этот день является вынужденной мерой. Ученые не видят в високосном годе ничего опасного, однако мнение экспертов в области биоэнергетики отличается от каноничного научного взгляда на данный вопрос.
Почему високосный год считают плохим
Во-вторых, это могло прийти к нам из восточной культуры, где число четыре обладает крайне негативной репутацией. Оно созвучно со словом «смерть». Високосный год всегда четвертый по счету, следовательно, его принято считать очень опасным и непредсказуемым. Считается, что в это время Вселенная требует очищения кармы. Если в прошлой или в этой жизни человек совершил много нехороших дел, то в високосный год ему за это приходится сталкиваться с неурядицами и проблемами со здоровьем.
Экстрасенсы считают, что лишний день очень опасен, потому что это отклонение от нормы. В целом в високосный год происходит расцвет негативной энергии, но 29 февраля она обретает еще больше силы. Именно поэтому в високосный год эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не прибегать к черной магии, не связываться с миром темной энергии. Также не стоит произносить негативные слова: «ненавижу», «будь ты проклят» и так далее. Плохие слова в такое время особенно опасны и могут приобретать форму практически мгновенно.