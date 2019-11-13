Российская телеведущая Екатерина Андреева рассказала, как подвергалась травле

Вот уже более 20 лет Екатерина Андреева является лицом Первого канала, в частности, программы «Новости». С телеэкрана она рассказывает о важных социальных и политических событиях, а вот в Instagram делится историями из личных путешествий и собственными советами красоты. 57-летняя телеведущая обожает посещать новые страны, и ее в поездках обычно сопровождает супруг Душан Перович.

Екатерина редко публикует фотографии с мужем, поскольку тот этого не хочет. Если же телезвезда все-таки делится с поклонниками моментами из семейной жизни, это оборачивается критикой или чего хуже скандалами. «Однажды муж сделал мне подарок: билеты в оперу. Арендовал крошечный частный самолет, такой маленький, что я едва могла вытянуть ноги и достать до противоположной стены борта. Мы сделали очень забавное фото, на мне еще тогда была смешная обувь. И вы не представляете, как меня клеймили! Мол, как это я могу летать на частных самолетах?! И никто не удосужился узнать, что из Черногории не было прямых рейсов в Зальцбург. Нам было проще и дешевле арендовать этот самолет, чем лететь с пересадками», — поделилась Андреева.

То самое фото, из-за которого телеведущая Екатерина Андреева подверглась травле ФОТО: Instagram

После того случая телеведущая решила как можно реже рассказывать о семейных делах. Из-за скрытности звезды даже появились слухи о ее разводе с мужем. Но Андреева опровергла домыслы. По словам Екатерины, в ее отношениях с Душаном царит полная идиллия.

Также звезда Первого канала не рассказывает и о личной жизни 37-летней дочери Натальи. Известно лишь, что наследница Андреевой училась в МГИМО и сейчас работает в сфере, никак не связанной с телевидением.