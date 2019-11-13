«У него была новая девушка»: стала известна причина разрыва отношений Рудковской и Плющенко

Новый проект, продюсером которого выступает не менее скандально известная Ксения Собчак, представляет собой реалити-шоу по мотивам «Семейки Кардашьян». Звезды шоу-бизнеса показывают всю подноготную своей закулисной жизни, включая ссоры и разного рода жизненные неурядицы.

Как ранее признавалась сама Рудковская скандалы начались еще на стадии создания передачи, так как Плющенко наотрез отказывался сниматься в ней, ссылаясь на сильную занятость. Однако поклонники подозревают звездную чету в том, что ради рекламы шоу Евгения Плющенко они разыграла семейный скандал.

Ведь всем известен талант Рудковской в правильное время и месте запустить рекламную акцию наиболее удачно и выгодно. На такие мысли пользователей Сети натолкнуло появление между скандальными откровениями реклама новогоднего шоу Евгения Плющенко «Золушка» и «Лебединое озеро».

«Совпадение? Не думаем!» — едва ли не в один голос говорят в Сети.

В тоже время в откровении Рудковской была и часть правды - продюсер раскрыла подробности отношений с мужем после своего сенсационного заявления «Мы решили расстаться!». Однако как оказалось, это относилось к кризису их отношений в 2009 году. Тогда Плющенко тяжело переживал из-за состояния умирающей мамы, взяв паузу в отношениях в Рудковской. «Я хочу подумать. Возможно, изменить свою жизнь», - процитировала бизнесвумен своего избранника. Рудковская была в панике. Масла в огонь добавили сплетники, которые заявили о наличии тайной соперницы. «Все говорили, что у него была новая девушка». Я похудела сразу на пять килограммов – не понимала, что происходит», - рассказала Яна.