«Аэрофлот» наказал пассажира, который провез в салоне самолета слишком толстого кота

«Аэрофлот» исключил парня из программы лояльности, аннулировал все бонусные мили и закрыл его счет за то, что он нарушил правила перевозки животных, пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании. С помощью хитрости Михаилу удалось взять на борт Москва — Владивосток кота Виктора, который весил более допустимых восьми килограммов.

«Пассажир умышленно нарушил правила. Исходя из его сообщения в соцсетях, на период регистрации он заменил кота весом более 8 кг на другое подобное животное весом в 7 кг. Данная информация подтверждается записью с камер видеонаблюдения», - заявляет пресс-служба авиакомпании.

Пост парня в Facebook получил широкий резонанс. Хотя сам он позже признал, что был неправ, нарушая правила, и не имеет к перевозчику претензий. По словам экс-пассажира, персонал просто делал свою работу.

«К авиаперевозчику нет и не может быть претензий. Он выполнял свою работу по установленным правилам. Нарушил правила я, и я в этой ситуации неправ независимо от мотивов», - написал Михаил Галин.

Однако Михаил посетовал на то, что у него отсутствовала альтернатива. Парень не мог не взять питомца с собой, когда переезжал в другую страну на два года, и теперь просто вез его домой. Сдавать Виктора в багаж на обратном пути было опасно: кот плохо себя чувствовал, и хозяин боялся, что он не переживет полет. При этом Галин заранее поинтересовался у соседки, нет ли у нее аллергии на кошек, и был готов при возможности заплатить за перевес.