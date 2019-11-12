Почему учитель физкультуры Наталья Шабарчина из Йыхви не прошла в финал «Танцев» на ТНТ?
Яркая и эффектная Наталья Шабарчина является учителем физкультуры и руководителем своей танцевальной студии Dancebox в Йыхви.
Наталья активно развивает танцевальную культуру в Ида-Вирумаа, и в этом году она услышала заветную фразу для большинства танцоров «Ты в танцах!», поучаствовав в российском телепроекте «Танцы» на российском телеканале ТНТ. И хотя она успешно выступила в отборочных турах, дойти до распределения в команды наставников Наталье не удалось, но это нисколько не омрачило ее впечатления от участия в телепроекте.
– Почему именно сейчас вы решили принять участие в проекте «Танцы»?
– Я и не собиралась (смеется). Ученики в школе уже пять лет начинают первое сентября не со слов приветствия, а с расспросов о моих намерениях уже наконец поучаствовать в проекте «Танцы». В этом году мой молодой человек решительно настоял, чтобы я подала заявку на участие, и поскольку раздумывать времени не было, пришлось быстро решиться.
– Остались ли вы довольны участием в этом проекте?
– Мне очень понравилось! Организация, отношение к танцорам, невероятная поддержка публики – всё было на высшем уровне. Я осталась очень довольна опытом, который получила, но то, как мое пребывание на проекте было смонтировано и показано в эфире, не отражало действительности. На мой взгляд, и у меня нет короны на голове, я должна была пройти в следующий этап. К сожалению, мои выступления и то, что меня пропускали в последующие этапы отборочного тура, не были показаны в эфире, что, скорее всего, неслучайно, ведь с каждым заданием я справлялась на очень достойном уровне. Но я не могу рассказать о многих интересных вещах, что там происходили и что никогда не увидит обычный телезритель, потому что подписала договор о неразглашении.
– Чего вам не хватило, чтобы остаться в шоу?
– После предпоследнего этапа, уже перед мастер-классами мне сказали: «Ты классная, ты нам очень нравишься, но не знаю, в этот раз не судьба». Думаю, у них были уже все места распределены. Не было ни одного задания, которое я не смогла бы выполнить.
На проекте неоднократно подчеркивалось, что они хотят видеть универсальных танцоров, но большинство тех, кого выбрали, владеют только двумя стилями. Можно ли тогда назвать его разносторонним? Мне кажется, если танцор владеет четырьмя стилями и более, тогда он может претендовать на громкий статус универсального танцора.
– Как вы считаете, эстонскому человеку с нашим менталитетом, мироощущением и темпом жизни имеет смысл участвовать в таких шоу как «Танцы», где нужно быть ярким, удивлять и делать шоу?
– Конечно. Увидев изнутри всю кухню этого телешоу, стоит задуматься. Любой человек, который идет туда, должен точно понимать, для чего он это делает, нужно ли ему это и что он будет делать с этим дальше. Я могу сказать, что на таких проектах не так тяжело физически, как морально! Если танцор помимо физических нагрузок готов к критике, душевным самоанализам, переосмыслениям, то пробовать нужно! Важно делать всё от души и наслаждаться этим. Когда ты сам в восторге от того, что делаешь, другие это обязательно заметят и по достоинству оценят.
– Если бы в Эстонии проходил подобный проект, был бы на него спрос среди танцоров и публики?
– Я рада, что в Эстонии танцевальная культура в целом стала активно развиваться. Жалко, что у нас не проходят подобные шоу, потому что у нас много хороших танцоров и хореографов, которые могли бы себя проявить в нем. Поскольку подобных проектов у нас еще не было, это точно вызвало бы интерес как у танцоров, так и публики. Сложно представить, кто бы это всё организовал, по каким критериям выбирались бы участники и хореографы, и кто смог бы давать оценку танцорам. Для певцов у нас достаточно много чего происходит, а вот танцоров пока что обходят стороной.
– Вы – учитель физкультуры, а в спорте есть конкретные критерии, по которым можно определить, кто занял первое или последнее место. Как, на ваш взгляд, можно оценивать танцы, которые являются сферой искусств?
– Поскольку танцы – это творчество, то оно, конечно же, обращено к зрителям и к их внутренним ощущениям. Поэтому, оценивая танцы, зритель отталкивается от своего личного восприятия и эмоций, которые до него доносит танцор своим исполнением.
Тоже самое можно сказать и об оценивании на проекте «Танцы». Меня не оценивали 50 профессионалов, каждый из которых смог бы высказать мнение обо мне. Я получила мнения только трех человек, которым, возможно, я могла просто эмоционально, энергетически или по характеру не подойти, и это нормально. На вкус и цвет товарищей нет.
– Что вы сами больше всего цените в танцорах: яркий и эффектный образ или мастерство и техника?
– На мой взгляд все должно быть гармонично и по отдельности эти понятия не могут существовать полноценно. Если мы говорим о шоу, то есть показательной деятельности, то даже если ты очень техничный профессионал, ты не можешь себе позволить выйти на сцену в том, что утром надел и в чем ходишь весь день. Для меня важно, чтобы танцор при технических данных обязательно имел достойный эстетически внешний вид, на что как минимум просто приятно смотреть.
Работая в танцевальной студии, по этому же принципу стараюсь разносторонне развивать своих учеников. Важна общая работа тела, владение техникой, пластичность, знание базовых движений, музыкальность, эмоциональность, подача, как ты выглядишь и многое другое.
– После участия в проекте вы снялись в рекламном ролике Тelia, связанным с комментариями в соцмедиа. Как вы относитесь к критике?
– С самого детства я получала много критики в свой адрес. Когда начала серьезно заниматься уличными танцами, так же приходилось много выслушивать негативных комментариев о том, что и как я делаю.
Я всегда прислушиваюсь к людям, чье мнение для меня авторитетно, и кто может дать конструктивную критику. Очень важно уметь смотреть на себя со стороны.
Но, к сожалению, в эпоху интернета никто не несет ответственности за свои слова, пишут что угодно, не думая о том, какие последствия могут быть Много злых, бессмысленных комментариев типа «у нее какая-то странная одежда», «что у нее с лицом», «танцевать не умеет» или мои любимые комментарии на уровне «толстая», «худая» и прочие. Скорее всего, такие комментарии пишут люди, которые ничего не сделали в своей жизни и поэтому самоутверждаются, выплескивая свой негатив в интернет. К счастью, уже я отношусь к этому спокойно.
– Посещали ли вас мысли уехать из Йыхвы? Почему вы еще там?
– Не секрет, что в Ида-Вирумаа происходит старение населения и много молодых уезжает после окончания девятого класса или гимназии. Я вижу много молодежи, которая слоняется без дела, многие из которых, на самом деле, активные ребята, но у нас мало происходит мероприятий, где они могли бы себя проявить.
Своими занятиями в студии, мероприятиями, которые мы организовываем у нас в регионе, мы стараемся предложить молодым возможность для саморазвития и просто развлечение.
Я – патриот своей родины и своего региона (смеется), поэтому за пределы Эстонии я точно не хочу уезжать, потому что считаю, что могу очень много полезного сделать для молодежи у нас в Эстонии и, особенно, в Йыхви.