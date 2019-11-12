Почему учитель физкультуры Наталья Шабарчина из Йыхви не прошла в финал «Танцев» на ТНТ?

Наталья активно развивает танцевальную культуру в Ида-Вирумаа, и в этом году она услышала заветную фразу для большинства танцоров «Ты в танцах!», поучаствовав в российском телепроекте «Танцы» на российском телеканале ТНТ. И хотя она успешно выступила в отборочных турах, дойти до распределения в команды наставников Наталье не удалось, но это нисколько не омрачило ее впечатления от участия в телепроекте.

– Почему именно сейчас вы решили принять участие в проекте «Танцы»?

– Я и не собиралась (смеется). Ученики в школе уже пять лет начинают первое сентября не со слов приветствия, а с расспросов о моих намерениях уже наконец поучаствовать в проекте «Танцы». В этом году мой молодой человек решительно настоял, чтобы я подала заявку на участие, и поскольку раздумывать времени не было, пришлось быстро решиться.

Наталья Шабарчина ФОТО: Александра Илюшкина

– Остались ли вы довольны участием в этом проекте?

– Мне очень понравилось! Организация, отношение к танцорам, невероятная поддержка публики – всё было на высшем уровне. Я осталась очень довольна опытом, который получила, но то, как мое пребывание на проекте было смонтировано и показано в эфире, не отражало действительности. На мой взгляд, и у меня нет короны на голове, я должна была пройти в следующий этап. К сожалению, мои выступления и то, что меня пропускали в последующие этапы отборочного тура, не были показаны в эфире, что, скорее всего, неслучайно, ведь с каждым заданием я справлялась на очень достойном уровне. Но я не могу рассказать о многих интересных вещах, что там происходили и что никогда не увидит обычный телезритель, потому что подписала договор о неразглашении.

– Чего вам не хватило, чтобы остаться в шоу?

– После предпоследнего этапа, уже перед мастер-классами мне сказали: «Ты классная, ты нам очень нравишься, но не знаю, в этот раз не судьба». Думаю, у них были уже все места распределены. Не было ни одного задания, которое я не смогла бы выполнить.

На проекте неоднократно подчеркивалось, что они хотят видеть универсальных танцоров, но большинство тех, кого выбрали, владеют только двумя стилями. Можно ли тогда назвать его разносторонним? Мне кажется, если танцор владеет четырьмя стилями и более, тогда он может претендовать на громкий статус универсального танцора.

– Как вы считаете, эстонскому человеку с нашим менталитетом, мироощущением и темпом жизни имеет смысл участвовать в таких шоу как «Танцы», где нужно быть ярким, удивлять и делать шоу?