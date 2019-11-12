Пашу Фейсконтроля похоронили в Москве

9 ноября в результате тромбоэмболии после операции на ноге умер Павел Пичугин, ставший олицетворением клубной жизни столицы середины нулевых. Сегодня родные и друзья Паши Фейсконтроля проводили его в последний путь, пишет Стархит.
Проститься с Пичугиным пришло очень много людей, среди которых были замечены художник Даниил Федоров, ресторатор Александр Соркин, «клубный король» Москвы Михаил Данилов, который принял непосредственное участие в организации траурного мероприятия. Павла похоронили на закрытом кладбище в районе площади Ильича на Старообрядческой улице.
На похоронах были все клубные персонажи столицы, — рассказал близкий друг Фейсконтроля, адвокат Александр Бенхин. — Паша был бы рад всех их видеть. Проститься пришла и молодежь — их я не ожидал увидеть. Все было очень достойно, чинно и благородно. Поминки проходят в одном из московских заведений.
К слову, на момент смерти Паше Фейсконтролю было всего 38 лет. Для многих эта смерть стала неожиданностью, ведь тот вел исключительно правильный образ жизни.
Вся клубная Москва его очень уважала, владельцы ночных заведений прилично ему платили как промоутеру. Отмечу, что он вел здоровый образ жизни, не надо вестись на поводу у слухов. Минимум два раза в год катался на горных лыжах. А летом на море плавал, нырял. Его всегда брали с собой на яхтенные прогулки и горнолыжные курорты. Он был очень добрым человеком, всегда готов прийти на помощь,
— рассказывал Бенхин.
У Паши остались 80-летняя мама, дочь Полина. С мамой девочки Пичугин развелся, но, несмотря на это, им удалось сохранить теплые отношения. Паша помогал материально не только своему ребенку, но и поддерживал сына Ани (экс-супруги Фейсконтроля, — прим. «СтарХита») от другого мужчины.
Друзья Пичугина, среди которых много звезд, уверяют: тот был очень добрым и отзывчивым человеком.
Эх, дружище... Можно, это будет чья то злая шутка? Я не могу поверить. И буду очень по тебе скучать. Твоя дружба бесценна. Наши веселые моменты бесценны. Что теперь мне делать с папкой компромата на тебя?! Каким же ты был веселым человеком. Каким же ты был честным другом. До конца. Пусть земля тебе будет пухом. Мы знаем, какая у тебя будет работа — на воротах в рай. Прощай, брат,
— писал диджей Smash в личном блоге.
Трогательные слова безвременно ушедшему Фейсконтролю посвятил и рэпер Птаха.
Теперь я знаю, кто будет встречать всех нас на face control в лучшем месте во всей Вселенной — в раю. Паша, рад, что знал тебя, и ты действительно был хорошим и всегда очень веселым. Я помню, что ты однажды мне сказал, и, как ты успел заметить, я сократил это до минимума. Покойся с миром, ты останешься всегда в наших сердцах и нашей памяти. Ты был лучший! Мы еще увидимся, и поэтому я скажу так — до встречи, старик, хорошего сна тебе и добрых сновидений. Мы любим тебя,
— отметил артист в Instagram.