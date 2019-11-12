Пашу Фейсконтроля похоронили в Москве

Теперь я знаю, кто будет встречать всех нас на face control в лучшем месте во всей Вселенной — в раю. Паша, рад, что знал тебя, и ты действительно был хорошим и всегда очень веселым. Я помню, что ты однажды мне сказал, и, как ты успел заметить, я сократил это до минимума. Покойся с миром, ты останешься всегда в наших сердцах и нашей памяти. Ты был лучший! Мы еще увидимся, и поэтому я скажу так — до встречи, старик, хорошего сна тебе и добрых сновидений. Мы любим тебя,