В какие дни инфаркты наиболее опасны: научный ответ

Чтобы получить такие результаты, ученые проанализировали ситуации, когда пациент пострадал от инфаркта в общественном месте и ему пытались оказать помощь установленным там дефибриллятором. Всего под анализ кардиологов попало три тысячи подобных случаев.

В результате выяснилось, что 27% пациентов с сердечным приступом, который случился в будние дни, выжили, попав в больницу вовремя. В то же время, этот показатель снижался почти на 20%, если инфаркт настигал человека в период с 12:00 в субботу до 23:59 в воскресенье. Вместе с тем, выживаемость у пожилых пациентов и у тех, кто перенес приступ дома также существенно снижалась.