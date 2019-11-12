Божественное видео: распаренная Семенович нежится в бочке после бани

Российская певица и телеведущая Анна Семенович опубликовала в сторис в Instagram горячее видео, которое пробудило у фанатов неподдельный интерес. На кадрах светская львица расслабляется в бане. Обвернувшись ветвями пихты, звезда релаксирует в бочке с травами, и в этот момент один из сотрудников заведения делает ей массаж головы.

Эмоции от происходящего ярко выражены на лице самой Семенович — заметно, что знаменитость получает удовольствие от уходовых процедур.

«Это божественно просто. Меня только что попарили, а теперь делают массаж головы в бочке с пихтой и травами. Ой, ребята, это кайф», — уверяет артистка.

Как видно на записи, из бочки, в которой Семенович наслаждается массажем, выходит пар. Звезда с восторгом рассказывает о сервисе бань и рекомендует подписчикам отдохнуть также.