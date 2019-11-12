Alekseev подтвердил свой роман с участницей «ВИА Гра»

Слухи о том, что Никита и Ульяна встречаются, ходили в сети давно. Сами артисты не комментировали догадки поклонников, чем только подогревали интерес публики к их паре.

Теперь Alekseev разместил в социальной сети несколько снимков, на которых он запечатлен вместе с вокалисткой "ВИА Гры". Публикацию исполнитель подписал коротко: "Моя звезда", а также отключил возможность комментировать пост.

Ульяна сделала то же самое в своем insta-аккаунте.

К слову, Алексеев и Синецкая еще летом вместе появились на престижной российской премии "Муз-ТВ".

Было много внимания в нашу сторону. А мы просто получали удовольствие от атмосферы на красной дорожке премии "Муз-ТВ",