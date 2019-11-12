Как страшно жить! Ложки из этого материала могут привести к отравлению

Выбор столовых и кухонных приборов сегодня просто поражает воображение. Можно выбрать комплекты под любой вкус и интерьер. Но ученые предупреждают: не стоит обращать внимание только на дизайн. Материал, из которого изготовлена утварь, должен стоять на первом месте, сообщает teleprogramma.pro.