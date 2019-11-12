Знаки Зодиака, которым нужно очистить карму до конца года

Если почистить карму правильными поступками, удача вернется, а сил станет больше, рекомендует журнал «Лиза».
Дева
В течение года Девы совершили множество поступков, которые негативно повлияли на их внутреннее состояние. Особенно это связано с отношениями в семье (многие представители знака проявляли хладнокровие к проблемам близких). В их жизни присутствовали любовные треугольники и обман, поэтому им нужно настроиться на работу над собой и анализ своих поступков.
Телец
В этом году Тельцы не отличились добросовестностью и хорошими поступками. Им следует перестать жить лишь для себя, выйти из зоны комфорта, обращая внимания на близких и внешний мир. Победы над собой приведут тебя к гармонии.
Овен
Овны проявляли много агрессии и выплескивали разрушительную энергию на близких. Их карма пострадала из-за сплетен и негативного отношения к окружающим. Именно поэтому представителям знака срочно нужно переоценить свои действия и поступки. Работай над своей импульсивностью и негативными установками.
Стрелец
Стрельцы незаслуженно негативно относились к людям, часто это приводило к неприятностям в их жизни. Представителям знака стоит попросить прощения у тех, кому они причинили боль и обиду, чтобы вернуть все на свои места.