Знаки Зодиака, которым нужно очистить карму до конца года

Дева

В течение года Девы совершили множество поступков, которые негативно повлияли на их внутреннее состояние. Особенно это связано с отношениями в семье (многие представители знака проявляли хладнокровие к проблемам близких). В их жизни присутствовали любовные треугольники и обман, поэтому им нужно настроиться на работу над собой и анализ своих поступков.

Телец

В этом году Тельцы не отличились добросовестностью и хорошими поступками. Им следует перестать жить лишь для себя, выйти из зоны комфорта, обращая внимания на близких и внешний мир. Победы над собой приведут тебя к гармонии.

Овен

Овны проявляли много агрессии и выплескивали разрушительную энергию на близких. Их карма пострадала из-за сплетен и негативного отношения к окружающим. Именно поэтому представителям знака срочно нужно переоценить свои действия и поступки. Работай над своей импульсивностью и негативными установками.

Стрелец