Звезда «Кухни» обнажила грудь на эротичной фотосессии

Российская актриса Валерия Федорович, прославившаяся ролью повара-Кати в сериале «Кухня», провела эротичную фотосессию в рубашке на голое тело. На своей странице в Instagram звезда поделилась пикантным снимком, на котором запечатлена в крайне сексуальной позе.

На кадре 27-летняя знаменитость стоит посреди улицы в полурастегнутой белой рубашке, спущенной с одного плеча до уровня живота. В результате такого смелого эксперимента оказалась частично оголена грудь Федорович, на которую моментально обратили внимание фанаты.

Подписчики артистки были удивлены, что их кумир решилась провести откровенную съемку, так как раньше она почти не баловала свою аудиторию такими соблазнительными кадрами. Впрочем, по мнению некоторых пользователей, фотосессия получилась скорее интригующей, поэтому вызвала всплеск интереса среди пользователей.