Русская Кардашян раскрыла, почему перед ней не могут устоять даже праведники

Недавно Анастасия Квитко поделилась с подписчиками в Instagram горячим фото, где предстала в образе озорного чертёнка. Для снимка она выбрала бежевый купальник, который едва справлялся с пышными формами девушки. Естественный макияж и пляжная укладка дополнили образ.

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Модель чувственно запрокинула голову, а позже в фоторедакторе добавила кокетливые рожки и хвостик, словно у дьяволёнка. Под снимком Анастасия поздравила журнал Bad Influence с выходом дебютного номера. По задумке издание будет специализироваться на откровенных фото различных моделей, популярных в Instagram.

В создании первого выпуска уже поучаствовали такие звезды, как Деми Роуз, Мэдди Белль и Кейтлинн Андерсон. Другие популярные модели отметили создание этого проекта, выложив фото с рожками, как и Анастасия Квитко. Правда, подписчики мало внимания обратили на новый журнал.

Ого! Очень красиво и горячо, принцесса!

Милая, ты само совершенство женской красоты и сексуальности,

Какой шикарный вид! (И я не про пейзаж)