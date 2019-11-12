Новое фото Елизаветы Боярской заставило поклонников нервничать

В декретном отпуске Елизавета пробыла не больше месяца и уже в январе вернулась к работе. Сейчас Боярская успешно совмещает работу и материнство. И хотя иногда актриса признается поклонникам, что сильно устает от своего графика работы, она все же не хочет совсем жертвовать карьерой ради семьи.

Вероятно, такой плотный график работы и попытки проводить с двумя детьми как можно больше времени сильно истощают организм Боярской. Поклонники стали замечать, что Елизавета за последние месяцы очень сильно похудела и стала выглядеть даже стройнее, чем до рождения второго ребенка.

Впрочем, теперь худоба Боярской вызывает беспокойство поклонников. Артистка опубликовала черно-белый снимок, на котором позирует с ярким макияжем глаз. Пользователи сразу же обратили внимание на впалые щеки Елизаветы. Поклонники призывают актрису больше не худеть.