Новое фото Елизаветы Боярской заставило поклонников нервничать

В декабре прошлого года актриса Елизавета Боярская второй раз стала мамой. У нее вновь родился мальчик, его назвали Григорием. Первого сына Елизаветы и ее супруга Максима Матвеева зовут Андрей, пишет Экспресс газета.
В декретном отпуске Елизавета пробыла не больше месяца и уже в январе вернулась к работе. Сейчас Боярская успешно совмещает работу и материнство. И хотя иногда актриса признается поклонникам, что сильно устает от своего графика работы, она все же не хочет совсем жертвовать карьерой ради семьи.
Вероятно, такой плотный график работы и попытки проводить с двумя детьми как можно больше времени сильно истощают организм Боярской. Поклонники стали замечать, что Елизавета за последние месяцы очень сильно похудела и стала выглядеть даже стройнее, чем до рождения второго ребенка.
Впрочем, теперь худоба Боярской вызывает беспокойство поклонников. Артистка опубликовала черно-белый снимок, на котором позирует с ярким макияжем глаз. Пользователи сразу же обратили внимание на впалые щеки Елизаветы. Поклонники призывают актрису больше не худеть.
«Ужас», «Очень красивая, но очень худая», «Вот это взгляд, такое чувство, остались одни глаза», «Нужно немного набрать вес», — пишут в комментариях пользователи.