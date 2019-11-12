Топ-10 продуктов и предметов, которые нельзя разогревать в микроволновке

Также важно избегать использования таких материалов, как алюминиевая бумага, полистирол, пластиковые или бумажные контейнеры, которые обычно используются для еды на вынос.

Итак, вот 10 вещей, которые нельзя класть в микроволновку, чтобы не испортить продукты и не навредить здоровью.

1. Яйца и неочищенные продукты

Всем известно, что яйца при нагревании в микроволновке взрываются. Говорят, что это был один из первых экспериментов изобретателя этого незаменимого бытового прибора Перси Спенсера. Он пришел к выводу, что при приготовлении сырых яиц вода внутри них превращается в пар и начинает занимать больше места, чем жидкость. В итоге внутреннее давление становится настолько большим, что скорлупа не выдерживает и яйцо взрывается. То же самое относится и к другим продуктам с кожурой: картофель, помидоры, перец и яблоки.

2. Чили

Даже перец чили с очень плотной кожурой не подходит для микроволновой печи. Воздействие электромагнитных волн провоцирует химические реакции, делая перец в несколько раз острее.

3. Томатный соус

Томатный соус можно разогреть в микроволновой печи, но в закрытой посуде. Таким образом, вы избежите тех раздражающих брызг на внутренних стенках, которые могут испортить прибор в дополнение к хлопотам по очистке. Кроме того, использование закрытой емкости для разогрева поможет сократить время приготовления или ускорить нагрев продукта.

4. Алюминиевая фольга и алюминиевая тара

Алюминиевую фольгу нельзя класть в микроволновую печь, поскольку под воздействием электромагнитных волн возникают искры, что может даже стать причиной возгорания. То же самое относится и к металлическим контейнерам, которые в основном изготовлены из твердого алюминия.

5. Термосы и пластиковые контейнеры

Термос, складные стаканы, пластиковые контейнеры и посуда при помещении в микроволновую печь могут деформироваться. Разогревать можно только те пластиковые контейнеры, которые обозначены как термостойкие. Даже баночки с йогуртом не должны подогреваться, так как в процессе пластик выделяет вредные для здоровья химические вещества.

6. Тарелки с металлической отделкой

Не ставьте в микроволновку посуду, декорированную золотом, серебром или медью. В противном случае неизбежно возникнут искры, которые могут испортить посуду и прибор.

7. Контейнеры из полистирола

Контейнеры из полистирола также не подходят для микроволновой печи, даже если они используются для хранения продуктов. Чтобы не повредить прибор и не нарушить целостность пищи, перед готовкой выложите продукт из контейнера на керамическую тарелку.

8. Бумажные контейнеры для еды

Бумага часто используется для упаковки еды на вынос и она также не подходят для микроволновых печей. В дополнение к выделению вредных веществ картон может воспламениться и спровоцировать пожар. То же самое касается пластиковых пакетов, которые просто расплавятся.

9. Металлическая посуда

Кастрюли или сервировочная посуда из металла не подходят для микроволновых печей, так как отражают волны, что не позволяет пище внутри нагреваться.

10. Неглазурованные глиняные горшки