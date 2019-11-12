Вдову Муслима Магомаева экстренно госпитализировали

Вчера Тамаре Синявской стало плохо. Оперную певицу в экстренном порядке доставили в больницу. Сейчас она находится в отделении кардиохирургии. Врачи решают вопрос о целесообразности проведения операции, пишет Стархит.
Близкие не комментируют состояние 76-летней Тамары Ильиничны, но поклонники ее творчества надеются на то, что состояние кумира стабилизируется.
Более 30-ти лет Синявская была замужем за Муслимом Магомаевым. Любимца миллионов не стало в октябре 2008-го. Он умер в возрасте 66 лет буквально на руках жены от ишемической болезни сердца.