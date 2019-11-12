Вот почему никогда нельзя покупать черное постельное белье!

Поэтому нет ничего удивительного, что многие хотят купить именно черный комплект. Наверное, им кажется, что в этом есть что-то особенное, какая-то магия черного.

Как бы не так! Ничего кроме лишних хлопот и неприятностей это постельное белье вам не принесет. И никакой магии!

Ваше восхищение продлится ровно одну ночь, и же утром вам станет понятно: оно не стоило того. Дело в том, что наша кожа постоянно обновляется. Микроскопические и не очень кусочки ороговевшей кожи отшелушиваются. Утром они окажутся в вашей постели и будут очень заметны на черном. Температура тела ночью меняется: чуть поднялось давление, и вы вспотели. Если вы простужены, то организм реагирует на это повышенной потливостью – так он борется с начинающейся болезнью. У полных людей часто потеет голова. Следы высохшего пота в виде белых разводов утром появятся на черных наволочках и простынях. Красиво? Вряд ли.

Вот и получается, что черное постельное белье – это белье на одну ночь. Можно, конечно, утром, пока никто не видит, сорвать эти простыни и пододеяльники, засунуть в стиральную машину и – до следующей магической ночи!