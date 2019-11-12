Знаки Зодиака, которые в декабре выиграют в лотерею много денег

Телец

Помимо успеха в карьере, Тельцам может повезти в лотерее, если они вовремя заполнят билет. Звезды сулят им чуть ли не стопроцентную удачу в выигрыше. Так как Тельцы обладают высоким интеллектом и умом, для них отгадать те самые цифры не составит труда.

Более азартные Тельцы, те, кто уже давно пытается поймать удачу за хвост, наконец-то сумеют это сделать. В середине декабря они узнают об этом. Упрямый и настырный Телец будет покупать лотерейные билеты, пока то не выиграет.

Рак

Рак – это очень практичный знак зодиакального круга. Но удачи в лотерее избегают их. Раки долго выбирают нужный билет, а затем сутками ждут ответа, который оказывается негативным.

Раки очень аккуратно и ответственно подходят к участию в лотерее, предпочитая лишь проверенные заведения. Но астрологи утверждают, что декабрь будет тем месяцем, который Раки запомнят надолго. Им повезет! Они выиграют немалую сумму денег или какой-то ценный и дорогой предмет, возможно, и квартиру.

Водолей

Воздушный и третий знак Зодиака, которому суждено выиграть в лотерее в декабре - это Водолей. Водолеи довольно нейтрально относятся к подобному роду развлечений, однако тайком иногда все же испытывает удачу. Забыв про свою осторожность, Водолеи нередко могут поддаться азарту и скупить большое количество билетов в надежде, что хоть один окажется выигрышным. Но тщетно!