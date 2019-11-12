«Умер на четвертом месяце»: Алек Болдуин с женой потеряли еще одного ребенка

Нам очень грустно делиться с вами тем, что мы узнали сегодня: наш ребенок умер на четвертом месяце. Мы также хотим, чтобы вы знали: несмотря на то, что сейчас мы не в порядке, все будет хорошо. Нам очень повезло, что у нас четверо здоровых детей... Я рассказала об этом Кармен и взяла ее, чтобы послать это Алеку. Я думаю, это хороший способ поделиться этим с тобой. Я сказала ей, что этот ребенок не родится, но мы очень постараемся подарить ей маленькую сестренку в другой раз... Я все еще в шоке и не совсем понимаю, что происходит,