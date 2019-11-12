Соблазнительная Татьяна Лазарева опубликовала горячее видео

Ни для кого не новость, что звездные супруги Татьяна Лазарева и Михаил Шац давно не живут вместе. Судя по всему, актрису этот факт не слишком расстраивает. Она прекрасно проводит время вдали от мужа, пишут Дни.ру.
Накануне телеведущая опубликовала ролик на своей странице в Instagram. На видео она бежит по пляжу Болонья, который расположен в Малаге.
Целью записи было привлечение внимания к предстоящему мероприятию – "Ужин со смыслом". Татьяна устраивает его раз в месяц в тихом испанском городе.
Сама кайфую, и вроде людям нравится,
– отметила Лазарева.
Поклонники обрадовались известию. Кроме того, их очень впечатлили формы звезды. "До чего же хороша – и фигура, и душа", "Попка – супер", "Шикарная женщина", – восхитились фанаты.