Такого яркого шоу Таллинн не видел давно! Вот как Петербургский Театр Сказки развлек наших детей

В Таллинне была представлена игра актеров, где куклы выполняли роль посредника, чтобы дети через понятные им образы поняли сказку. И актерам это удалось! Такого весёлого и зажигательного спектакля не ожидали на эту, казалось бы, недетскую тему. «Синяя борода» в Театре Сказки благодаря чувству юмора постановщика и художника становится настоящим фейерверком комедии положений. Артисты умеют всё: перевоплощаются в кого угодно, говорят от своего лица, тут же берут в руки куклу и она оживает, меняется голос, интонация и пластика! И совсем не страшная история получается, а очень даже поучительная!

Посыл зрителям состоит в том, что Мари смогла справиться со всеми непредвиденными ситуациями и не растерялась, а проявила стойкость духа! Настоящая француженка найдет выход из любой, даже самой безвыходной ситуации… Любая бы испугалась! Но только не Мари!

«Синяя борода»

Французская народная сказка, легенда о коварном муже, литературно обработана и записана Шарлем Перро и впервые опубликована им в книге «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и сказки былых времен с поучениями» в 1697 году.

Сюжет:

Богатого аристократа по прозвищу Синяя Борода боятся женщины: во-первых, из-за синего цвета бороды, за который он и получил такое прозвище, во-вторых, из-за того, что судьба семи его бывших жен остается неизвестной. Он сватается к одной из дочерей соседки, благородной дамы, предлагая матери самой решить, какую из дочерей выдать замуж. В страхе перед ним ни одна из девушек не решается выйти за него. В итоге, завоевав сердце младшей дочери, господин играет с ней свадьбу, и она переезжает к нему в замок.

ФОТО: Андрей Бирюков

Вскоре после свадьбы господин, собираясь уехать по делам, отдает жене ключи от всех комнат, в том числе от таинственной каморки внизу, под угрозой смерти запретив входить туда. В отсутствии супруга молодая жена не выдерживает, открывает дверь и обнаруживает там лужу крови и тела всех пропавших жен Синей Бороды. В ужасе она роняет ключ в лужу крови и, придя в себя, пытается оттереть кровь. Но поскольку этот ключ волшебный, у неё ничего не получается.

Неожиданно Синяя Борода возвращается раньше времени и по волнению супруги догадывается, что она нарушила запрет. Увидев кровавое пятно на ключе, он выносит жене смертный приговор. Она просит у него семь минут, чтобы помолиться перед смертью, а сама посылает старшую сестру на башню следить, не приехали ли братья. У Синей Бороды кончается терпение, он хватает жену, но в этот момент приезжают ее братья и убивают его.