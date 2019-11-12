В Таллинне открылась крутая и таинственная «Библиотека»: смотрите, что происходит в салоне, где не читают книг

В 1930-х годах в этом доме располагалась стеклянная и хрустальная мастерская, принадлежавшая магнату Теодору Каарманну. Теперь расположилось уникальное и интригующее место.

Салон «Библиотека» подходит для проведения самых разных мероприятий: празднования дней рождения или свадеб и прочих личных знаменательных событий, организации ужинов, обедов, завтраков, пресс-конференций, корпоративных мероприятий, презентаций товаров, концертов и прочих небольших музыкальных мероприятий, тематических праздников, приемов и почему бы даже и не для собраний тайного клуба, например, только для избранных. Роскошно и приватно. Никто не узнает, что, по каким правилам и с кем вы делаете за закрытыми дверями.

ФОТО: Margus Johanson

«Библиотека» работает исключительно по предварительному заказу. Здесь есть со вкусом оформленный представительский зал, стильная зона отдыха, функциональная кухня, унисекс-будуар и компактный балкон. Сразу за порогом гостей приветствует сводчатая зона отдыха в стиле ар-деко – элегантный уют, мягкий сумрак и шелковистая теплота, а далее тебя поглощает мрамор коктейльного бара, венчает который изогнутое зеркало, добавляющее помещению глубины и таинственности. В ожидании коктейлей, кстати, можно почитать книжки (на эстонском или английском) в уютном кресле.

Время и пространство исчезают за тяжелыми бархатными портьерами. Это помещение – многоцветный хамелеон, а каждое мероприятие в нем уникально и не похоже на все остальные. Все детали – в руках заказчика, а воплотить мечту поможет профессиональная команда Biblioteq.

ФОТО: Margus Johanson

В помещениях с комфортом разместятся до 50 гостей, а если мероприятие не предполагает посадочных мест, то до 70.

Есть кухня с обеденным столом, за которым с удобством разместятся до десяти человек. В гастрономическое путешествие клиентов Biblioteq увлекут за собой лучшие мастера своего дела – салон сотрудничает с частными поварами и с лучшими кейтеринг-компаниями страны. Клиенту представляется уникальная возможность побывать в ресторане своей мечты: это может быть длинный домашний стол или ресторан с белоснежными скатертями, коктейль-фуршет или ужин в стиле шведского стола.

ФОТО: Margus Johanson

В унисекс-будуаре нет ни одной случайной детали: парфюмы на любой вкус, мягкие полотенца для рук, свечи теплых оттенков. Стены украшают картины, а приглушенное освещение, которое дает хрустальная люстра, создает интимную атмосферу.

Универсальный салон – детище гуру пиара Марет Соом, в послужном списке которой свыше 20 лет опыта организации мероприятий не только в Эстонии, но и за ее пределами. Осуществлению идеи предшествовала основательная трехлетняя подготовка. Марет говорит, что «в рецепте успешного мероприятия нет никаких особых хитростей. Все, что нужно – идеальное помещение, внимание к деталям и, наконец, эмоции и воспоминания, которые гости заберут с собой».

ФОТО: Margus Johanson