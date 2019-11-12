Милла Йовович рассказала об интимной жизни с мужем

Весной 43-летняя Милла Йовович родит третью дочку. Актриса и ее муж Пол Андерсон чрезмерно много работают, поэтому у них не всегда есть время на общение с детьми. Чтобы восполнить дефицит внимания, супруги ввели традицию — спать вместе с малышками.

Звездная мама ничего странного в этом не видит, да и девочкам нравится просыпаться рядом с мамой и папой. «99 процентов людей на планете делают так же. Когда вы покидаете страны Запада, отправляетесь, например, в Таиланд или Африку, замечаете, что это нормально. В некоторых селах дети спят со своими родителями, бабушками и дедушками в одной комнате... Мы с Полом работаем, не видим детей весь день, поэтому нашей семье так важно побыть вместе хотя бы ночью», — подчеркнула Йовович.

Милла уверена, что не нужно стесняться говорить о сексуальной жизни в браке. По ее мнению, многие пары разводятся именно из-за того, что после рождения детей забывают об интимной близости.

Единственная сложность заключается в том, что Милла и Пол не могут остаться наедине. Но супруги нашли выход из ситуации — теперь они занимаются сексом в самых разных местах. Так, раз в неделю снимают номер в отеле, где никто не может им помешать.