Сестра Аллы Пугачевой: «Никогда ее не видела»

Недавно Алла Борисовна дала сольный концерт в Белоруссии. В этой стране живут ее дальние родственники, которых звезда практически не видит. Близкие Пугачевой понимают ее занятость, но хотят, чтобы та не забывала о корнях, пишет «Стархит».
Отец Аллы Борисовны родом из Могилевской области, там до сих пор живут его родные. Певица хорошо отзывается о них, правда, сетует на то, что ходить по гостям совершенно нет возможности. «Ничего не могла сделать. Это надо специально ехать. Вот теплее будет, обязательно приеду», — пообещала она в интервью для передачи «Ты не поверишь!».
Тетя Пугачевой, Валентина Петровна, призналась, что 10 лет назад пыталась увидеться с ней, но охрана не пустила. «Милиция не дала мне подойти к Алле. Хотя я им говорила, что родственница. Несмотря на это, я ею довольна. У нее такой талант. Это не каждому дано», — отметила 83-летняя женщина.
К слову, она уже и не надеется на встречу с Примадонной. «Теперь у меня совершенно нет здоровья — глухая и слепая. Если ее увидите, передайте от меня привет. Здоровья, счастья ей, успехов и благополучия во всех делах. Если бы она приехала в гости, я была бы рада, но у нас такие ветхие условия, вряд ли она к нам приедет», — сказала женщина.
Напомним, в Минске Алла Борисовна дала концерт. Поклонники артистки назвали его прощальным, но сама она не стала утверждать это. «Этот концерт совершенно не предвиден мной. Раз пригласили, думаю: приду, а больше никуда. Все, теперь ждите. Теперь, если и выступлю, то только в 80. Скажите мне: «Аллочка, просто живи», — обратилась Примадонна к поклонникам.
Президент страны Александр Лукашенко был рад приезду любимой певицы и не отпустил ее без подарков: отборной картошки, которую, по его признанию, дарит лишь уважаемым гостям, сала, конфет.