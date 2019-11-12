Сестра Аллы Пугачевой: «Никогда ее не видела»

Отец Аллы Борисовны родом из Могилевской области, там до сих пор живут его родные. Певица хорошо отзывается о них, правда, сетует на то, что ходить по гостям совершенно нет возможности. «Ничего не могла сделать. Это надо специально ехать. Вот теплее будет, обязательно приеду», — пообещала она в интервью для передачи «Ты не поверишь!».

Тетя Пугачевой, Валентина Петровна, призналась, что 10 лет назад пыталась увидеться с ней, но охрана не пустила. «Милиция не дала мне подойти к Алле. Хотя я им говорила, что родственница. Несмотря на это, я ею довольна. У нее такой талант. Это не каждому дано», — отметила 83-летняя женщина.

К слову, она уже и не надеется на встречу с Примадонной. «Теперь у меня совершенно нет здоровья — глухая и слепая. Если ее увидите, передайте от меня привет. Здоровья, счастья ей, успехов и благополучия во всех делах. Если бы она приехала в гости, я была бы рада, но у нас такие ветхие условия, вряд ли она к нам приедет», — сказала женщина.

В соседней деревне проживает троюродная сестра Пугачевой, Клавдия. «Никогда ее не видела, — призналась она. — Все хотим встретиться, она же знает, откуда ее корни, могла бы подумать о нас. Но, как говорится, каждому свое. Она на одной кухне, мы — на другой. Нам ничего от нее не нужно, было бы приятно просто встретиться с ней. Все. У нас есть, где спать. Все есть. Поросенка держим, уток...»

Троюродная сестра Примадонны Клавдия не теряет надежду на встречу с ней

Напомним, в Минске Алла Борисовна дала концерт. Поклонники артистки назвали его прощальным, но сама она не стала утверждать это. «Этот концерт совершенно не предвиден мной. Раз пригласили, думаю: приду, а больше никуда. Все, теперь ждите. Теперь, если и выступлю, то только в 80. Скажите мне: «Аллочка, просто живи», — обратилась Примадонна к поклонникам.