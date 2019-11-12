Опубликовано видео со свадьбы бывшего короля Малайзии и Оксаны Воеводиной

Торжество, отмеченное роскошью и множеством громких слов, прошло 22 ноября 2018 года в Barvikha Concert Hall. На опубликованном видео запечатлено, как Оксана Воеводина и ее возлюбленный клянутся друг другу в верности.

«Спасибо, мой кролик. Я твой Чебурашка. Желаю нам счастья и радости», - говорит Мухаммад V.