Вт, 12.11.2019
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Опубликовано видео со свадьбы бывшего короля Малайзии и Оксаны Воеводиной

"МИсс Москва-2015" Оксана Воеводина

ФОТО: STRINGER / REUTERS

Не принесшее в итоге личного счастья торжество прошло прошло в Москве в Barvikha Concert Hall в прошлом ноябре, пишет Topnews.

Британское издание Daily Mail опубликовало видео со свадьбы экс-короля Малайзии Мухаммада V и обладательницы титула «Мисс Москва 2015» Оксаны Воеводиной.

Торжество, отмеченное роскошью и множеством громких слов, прошло 22 ноября 2018 года в Barvikha Concert Hall. На опубликованном видео запечатлено, как Оксана Воеводина и ее возлюбленный клянутся друг другу в верности.

«Спасибо, мой кролик. Я твой Чебурашка. Желаю нам счастья и радости», - говорит Мухаммад V.

Напомним, что отношения пары были недолгими. За минувший год Оксана успела родить бывшему правителю Малайзии сына и расстаться с ним. При этом Мухаммад V отказался признавать отцовство и обвинил Оксану в изменах.

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