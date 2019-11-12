Опубликовано видео со свадьбы бывшего короля Малайзии и Оксаны Воеводиной

Не принесшее в итоге личного счастья торжество прошло прошло в Москве в Barvikha Concert Hall в прошлом ноябре, пишет Topnews.
Британское издание Daily Mail опубликовало видео со свадьбы экс-короля Малайзии Мухаммада V и обладательницы титула «Мисс Москва 2015» Оксаны Воеводиной.
Торжество, отмеченное роскошью и множеством громких слов, прошло 22 ноября 2018 года в Barvikha Concert Hall. На опубликованном видео запечатлено, как Оксана Воеводина и ее возлюбленный клянутся друг другу в верности.
«Спасибо, мой кролик. Я твой Чебурашка. Желаю нам счастья и радости», - говорит Мухаммад V.
Напомним, что отношения пары были недолгими. За минувший год Оксана успела родить бывшему правителю Малайзии сына и расстаться с ним. При этом Мухаммад V отказался признавать отцовство и обвинил Оксану в изменах.