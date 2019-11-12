Горячая карамель: полуголая экс-жена Богомолова потрясла преображением после развода

Кроме того экс-супруга Богомолова посетила концерт участника «Евровидения», и одноклассника (факт, который удивил многих поклонников!) Сергея Лазарева в компании любимой подруги Кати Варнавы.

Подобное ощущение эйфории актриса ощутила на концерте Kovacs, трек которой является основным в «Содержанках».

Но все это не идет ни в какое сравнение с тем фактом, что наконец-то у нее «сбылась мечта» - Дарья выпустила собственную линейку ювелирных украшений. Актриса пояснила, что главный камень коллекции «магический и сильный» изумруд.

«Минутка хвастовства: сегодня вышла в свет моя первая ювелирная коллаборация, и я абсолютно счастлива!! Украшения получились совершенно прекрасными!! Но мы их так не называем. Это настоящие #талисманы и #обереги. Мне хотелось создать что-то очень нежное, элегантное и универсальное для любого возраста! Есть несколько вариантов Slave-браслетов и сережек, так что можно создавать разные личные вариации», - поделилась Мороз с подписчиками.

Стоит отметить, что на снимках с демонстрацией своей коллекции Мороз выглядеть просто сногсшибательно. У нее безупречный макияж, подчеркивающий нежность черт лица и красоту глаз.

Примечательно, что после громкого развода с режиссером Константином Богомоловым карьера Дарьи Мороз буквально пошла в гору. Сейчас она живет в быстром ритме жизни, с частыми перелетами из-за гастрольного графика. Компанию ее частенько составляет дочь Анна.

На сей раз подписчики, которые в последнее время лишь критикуют артистку, посвятили ей множество слов восхищения.