Председатель Рийгикогу в Facebook: я узнал, что там, где я всегда покупал, нужной длины не оказалось

Холода наступают и председатель Рийгикогу Хенн Пыллуаас озадачил пользователей Facebook своей публикацией в группе района Нымме. А именно, поинтересовавшись, где можно купить сухих дров для печи? Второй самый влиятельный человек в Эстонии вызвал своим постом бурные обсуждения в комментариях.
Вопрос председателя Рийгикогу вызвал ажиотаж среди участников группы. Жители района Нымме с удовольствием комментировали и делились публикацией и, кажется, Пыллуаас получил массу хороших рекомендаций. Если вдруг у кого-нибудь возникнет похожая проблема, то в комментариях к этому посту каждый сможет найти что-нибудь по душе!