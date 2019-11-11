Председатель Рийгикогу в Facebook: я узнал, что там, где я всегда покупал, нужной длины не оказалось

Вопрос председателя Рийгикогу вызвал ажиотаж среди участников группы. Жители района Нымме с удовольствием комментировали и делились публикацией и, кажется, Пыллуаас получил массу хороших рекомендаций. Если вдруг у кого-нибудь возникнет похожая проблема, то в комментариях к этому посту каждый сможет найти что-нибудь по душе!