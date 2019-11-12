Гороскоп на 12 ноября: Стрельцов ждет фартовый день, а Козерогам нужно держать язык за зубами

12 ноября есть риск совершить немало ошибок – звезды склоняют к активным, но не слишком обоснованным действиям. Даже если вам кажется, что все под контролем, принятие важных решений лучше отложить на потом. Завтра как никогда легко принять желаемое за действительное и действовать, исходя из ложных предпосылок, поэтому будьте осторожны с деньгами, передает «1001goroskop».
Овнам нужно смело браться за сложные и трудные дела. Боязнь того, что ничего не выйдет, должна отступить сразу, как только дело сдвинется с мертвой точки.
Тельцам звезды пророчат массу приятных встреч. Новые знакомства откроют перед вами новые дороги. Главное - вовремя понять, где нужно свернуть и по какому пути следовать.
Близнецам сложно будет уговорить себя на трудовые подвиги. Лень настолько накроет, что даже думать о каких-то делах не захочется. От слова «совсем».
Ракам нужно избирательно относиться к выбору собеседников. Те, у кого не самые оптимистичные планы и взгляды, будут тянуть вас в свой мирок, который вам совершенно не подходит.
У Львов наконец-то получится побороть старые болезни и болячки. Правда, для этого придется немного потрудиться, но результат стоит приложенных усилий.
Девы просто забудут про свой эгоцентризм. Вас просто будет разрывать желание помочь окружающим. Даже в тех случаях, когда им это совершенно не нужно.
Весам просто жизненно необходимо делать небольшие перерывы в работе. Иначе вы свалитесь без сил еще до ее окончания. И ведь никаких дивидендов вам не светит, не напрягайтесь.
На Скорпионов обрушится поток информации. Вы можете легко запутаться и затеряться в нем. Если не сможете тщательно отследить полезные и ненужные источники.
Стрельцов ждет фартовый день. Все, за что вы будете браться, обязательно приведет к успеху. Отсюда и большой шанс получить финансовую выгоду.
Козерогам звезды советуют держать язык за зубами и не трепать лишнего. Помните, что молчание - золото, а о ваших делах необязательно знать всем окружающим.
Водолеям придется влезать в дискуссии. Они будут продолжительны и утомительны, так что вымотаетесь вы по полной. Вечером стоит отойти от всего этого и как следует отдохнуть.
Рыбам не следует даже думать о переменах. Это касается абсолютно всех сфер вашей деятельности. Лучше подкопить силы и с удвоенной энергией взяться за исправление ошибок.