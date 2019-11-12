Гороскоп на 12 ноября: Стрельцов ждет фартовый день, а Козерогам нужно держать язык за зубами

Овнам нужно смело браться за сложные и трудные дела. Боязнь того, что ничего не выйдет, должна отступить сразу, как только дело сдвинется с мертвой точки.

Тельцам звезды пророчат массу приятных встреч. Новые знакомства откроют перед вами новые дороги. Главное - вовремя понять, где нужно свернуть и по какому пути следовать.

Близнецам сложно будет уговорить себя на трудовые подвиги. Лень настолько накроет, что даже думать о каких-то делах не захочется. От слова «совсем».

Ракам нужно избирательно относиться к выбору собеседников. Те, у кого не самые оптимистичные планы и взгляды, будут тянуть вас в свой мирок, который вам совершенно не подходит.

У Львов наконец-то получится побороть старые болезни и болячки. Правда, для этого придется немного потрудиться, но результат стоит приложенных усилий.

Девы просто забудут про свой эгоцентризм. Вас просто будет разрывать желание помочь окружающим. Даже в тех случаях, когда им это совершенно не нужно.

Весам просто жизненно необходимо делать небольшие перерывы в работе. Иначе вы свалитесь без сил еще до ее окончания. И ведь никаких дивидендов вам не светит, не напрягайтесь.

На Скорпионов обрушится поток информации. Вы можете легко запутаться и затеряться в нем. Если не сможете тщательно отследить полезные и ненужные источники.

Стрельцов ждет фартовый день. Все, за что вы будете браться, обязательно приведет к успеху. Отсюда и большой шанс получить финансовую выгоду.

Козерогам звезды советуют держать язык за зубами и не трепать лишнего. Помните, что молчание - золото, а о ваших делах необязательно знать всем окружающим.

Водолеям придется влезать в дискуссии. Они будут продолжительны и утомительны, так что вымотаетесь вы по полной. Вечером стоит отойти от всего этого и как следует отдохнуть.