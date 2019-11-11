В стиле кантри: поп-дива Charli XCX взобралась на лошадь в кружевном белье
Британская поп-дива Charli XCX (Шарлотта Эммма Эйтчисон) передала своим фанатам пламенный привет прямиком из седла. 27-летняя певица снялась в праздничной фотосессии для бренда нижнего белья Agent Provocateur, пишет The Sun.
Певица прокомментировала, что участие в этой рекламной кампании было «знаковым».
«Мне так нравятся все эти комплекты, и весь этот съемочный день был таким диким - таким веселым,» сказала певица.
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