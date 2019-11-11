Пн, 11.11.2019
Алсу в наряде с глубоким декольте и в бриллиантах появилась в Дубае СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

В стиле кантри: поп-дива Charli XCX взобралась на лошадь в кружевном белье
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Модели Agent Provocateur

ФОТО: Brian O'Sullivan/Brian O'Sullivan/EMPICS Entertainment

Британская поп-дива Charli XCX (Шарлотта Эммма Эйтчисон) передала своим фанатам пламенный привет прямиком из седла. 27-летняя певица снялась в праздничной фотосессии для бренда нижнего белья Agent Provocateur, пишет The Sun

Певица прокомментировала, что участие в этой рекламной кампании было «знаковым».

Charli XCX.

ФОТО: Chase Rollins/AFF/PA Images/Scanpix

«Мне так нравятся все эти комплекты, и весь этот съемочный день был таким диким - таким веселым,» сказала певица.

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