Почему я перестала спать в одной кровати с мужем: откровенные истории

Бессонница — лидер среди расстройств сна, с ней связаны самые разные психические болезни, начиная депрессию и заканчивая шизофренией. По разным оценкам, каждый год с острой бессонницей сталкивается от 7 до 20 процентов людей, у четверти из которых состояние становится хроническим. Сомнологи утверждают, что недостаточный сон может и вовсе стать причиной смерти.

Как же быть, если вам мешает спать ваш любимый человек? Пользователи социальной сети Reddit рассказали о причинах разъезда в разные кровати. Судя по их словам, отношениям это никак не повредило, а, напротив, укрепило их.

1. У моей жены безумно тревожные сны, она по-настоящему боится непонятных звуков и того, что в дом кто-то залезет. Чтобы шумы не пугали ее, она спит с включенным телевизором, а мне очень мешают голоса с экрана.

2. Мой муж очень громко храпит. Он прошел два обследования, перепробовал все что можно от храпа, но ничего не помогло. Мы буквально были на грани развода из-за недосыпа, но потом наши дети попросили двухэтажную кровать и одну комнату на двоих. Муж переехал в освободившуюся комнату и купил себе суперматрас, который ему подходит. В итоге мы стали близки как никогда.

3. Мы начали спать с мужем отдельно после того, как однажды он случайно заснул на диване перед телевизором в гостиной. Мужу хорошо спится под телевизор, а мне это всегда не дает спать. Проблема вроде бы решилась, но мужу пришлось переехать в комнату для гостей, потому что в гостиной он мешал всем.

4. Мой парень уверяет, что во сне я перетягиваю на себя одеяло и отбираю подушки. Теперь у нас два отдельных комплекта постельных принадлежностей.

5. Мы с женихом оба храпим, но он спит очень чутко, а я — без задних ног. Кроме того, у нас разная температура тела, и периодически каждый перетягивает одеяло на себя. Мы решили проблемы двумя носовыми масками, которые помогают не храпеть, и отдельными одеялами. Мы размышляли о том, чтобы спать порознь, но у нас нет свободных комнат.

6. Моя жена жутко обижается, когда я стараюсь спать отдельно, и считает, что я ее разлюбил. На самом деле я просто хочу поспать, а не дожидаться, когда она заснет, чтобы выключить телевизор.

7. Мои родители спят отдельно, потому что папа часто ездит в командировки и ему нужно вставать в четыре утра или раньше, а мама не просыпается раньше шести.

8. Летом я переехал в комнату, которую мы с девушкой называем воздушной трубой, — у меня практически постоянно работают два вентилятора. Моя девушка — аллергик и легко хватает насморк, начинает чихать от любого движения воздуха.

Без кондиционера я потею как ненормальный. Поэтому она спит в комнате с закрытыми окнами, а я — в воздушной трубе. Вернее, спал — зимой мне пришлось переехать в комнату к девушке, потому что я необходим ей как грелка.

9. Мои бабушка и дедушка нежно любили друг друга и умерли приблизительно в одно время — бабушка не могла без него жить. Но спали они отдельно, потому что во время сна вдвоем бабушке некуда было повернуться.

Мои родители тоже спят в разных кроватях, на это есть несколько причин. С возрастом режим сна у папы становится странным: он может поспать пару часов, а потом не спать оставшуюся ночь и лечь к тому времени, когда проснется мама.

Кроме того, у моей мамы сонное апноэ, и она использует носовую маску: она жутко шумит, а папе этот звук очень мешает. Из уважения друг к другу они решили спать в разных комнатах.