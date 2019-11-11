«Копия папы!»: Жена Александра Овечкина показала подписчикам подросшего сына

Супруга трехкратного чемпиона мира по хоккею Александра Овечкина Анастасия Шубская на своей странице в Instagram показала подписчикам подросшего сына Сергея, пишет Пятый канал.
На семейной фотографии дочь актрисы и режиссера Веры Глаголевой позирует вместе с 34-летним обладателем Кубка Стэнли, а также годовалым малышом.
Видно, что заботливый отец усадил мальчика себе на колени и помогает ему удержать в руках зеленый шарик.
Семья,
— коротко описала публикацию Анастасия Шубская.
Пользователи в комментариях пожелали членам семейства счастья и отметили, что маленький Сергей очень похож на папу.
Будьте счастливы — очень милые,
Малыш очень похож на папу!
Какие вы классные ребята! Счастья вам!
— пишут фолловеры.
Свадьба Анастасии Шубской и Александра Овечкина состоялась 8 июля 2017 года в День семьи, любви и верности. 18 августа 2018 года на свет появился их первенец Сергей, имя которому дали в честь старшего брата хоккеиста.