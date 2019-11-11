«Копия папы!»: Жена Александра Овечкина показала подписчикам подросшего сына

На семейной фотографии дочь актрисы и режиссера Веры Глаголевой позирует вместе с 34-летним обладателем Кубка Стэнли, а также годовалым малышом.

Видно, что заботливый отец усадил мальчика себе на колени и помогает ему удержать в руках зеленый шарик.

Семья,

— коротко описала публикацию Анастасия Шубская.

Пользователи в комментариях пожелали членам семейства счастья и отметили, что маленький Сергей очень похож на папу.

Будьте счастливы — очень милые,

Малыш очень похож на папу!

Какие вы классные ребята! Счастья вам!

— пишут фолловеры.