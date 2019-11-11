Гвен Стефани признали иконой стиля: фото с красной дорожки People's Choice Awards

На ежегодной церемонии премий People's Choice Awards 2019 награждаются знаменитости по итогам голосования зрителей в Интернете. На мероприятии собралось немало знаменитостей: сестры Кардашян, Дженнифер Энистон, Пинк, Зендая и другие. Эффектно выглядела Гвен Стефани, которая получила титул иконы стиля. Добавим, что в 2018 году им владела британская дизайнер Виктория Бекхэм.

Гвен Стефани ФОТО: MONICA ALMEIDA/REUTERS

Для красной дорожки певица надела белоснежное платье с длинным шлейфом и черным бантом из коллекции Verá Wang. Интересно выглядит на платье надпись «FASHION ICON». Стилисты дополнили образ Гвен Стефани бархатными перчатками, колготками в сетку и черными ботфортами.

На сцене Гвен Стефани призналась, что на ее стиль повлияли мама и бабушка, поэтому она всегда любила моду. "Это был врожденный инстинкт потому, что в доме было всегда очень много классной одежды", – отметила певица.

Гвен Стефани и Блейк Шелтон ФОТО: Jennifer Lowery/Broadimage/Jennifer Lowery/Broadimage

На красной дорожке церемонии Гвен Стефани позировала перед объективами папарацци вместе со своим любимым Блейком Шелтоном, с которым она встречается с 2015 года.