Рыба с человеческим лицом случайно попала на видео, напугав пользователей Сети

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Изначально запись появилась на китайской платформе Weibo, пишет Mirror, но быстро разлетелась по соцсетям и успела напугать пользователей по всему миру. В комментариях писали, что эта особь — предположительно карп кои — выглядит действительно ужасно. Однако не все поддались панике — многие сделали необычную рыбу объектом для шуток и мемов.