70-летний Борис Грачевский высказался о беременности молодой жены

Поклонники начали замечать, что 34-летняя Екатерина Белоцерковская перестала носить облегающие платья и перешла на одежды свободного кроя. Пользователи Сети предположили, что таким способом девушка скрывает изменения в своей фигуре, а некоторые и вовсе заявили о том, что заметили у нее округлившийся живот.

Кроме того, в последнее время жена Бориса Грачевского перестала выходить в свет, сильно подогрев тем самым слухи о своем положении. На вопросы о том, ожидается ли в его семье пополнение ответил сам Борис Грачевский.

«Глупости все это, вы меня уже все достали. Опровергаю беременность жены. Она приболела немножко. Она просто приболела. Ничего страшного», - приводит слова создателя «Ералаша» StarHit.