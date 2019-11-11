Пн, 11.11.2019
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Прекрасна, как никогда! Похудевшая Ева Лонгория ошеломила фанатов точеной фигурой

Ева Лонгория смело надевает облегающие наряды, подчеркивая свою фигуру.

Ева Лонгория не скрывала, что во время беременности набрала лишний вес. Впрочем, уже скоро после родов она вернулась к физическим нагрузкам, наладила свое питание и сейчас актриса демонстрирует невероятные результаты. Кажется, что теперь ее фигура стала еще более стройной и подтянутой, чем до беременности и родов! 

Неудивительно, что Ева каждый раз пытается подчеркнуть все прелести своего тела, часто выбирая для выходов облегающие наряды. 

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