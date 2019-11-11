Прекрасна, как никогда! Похудевшая Ева Лонгория ошеломила фанатов точеной фигурой

Ева Лонгория не скрывала, что во время беременности набрала лишний вес. Впрочем, уже скоро после родов она вернулась к физическим нагрузкам, наладила свое питание и сейчас актриса демонстрирует невероятные результаты. Кажется, что теперь ее фигура стала еще более стройной и подтянутой, чем до беременности и родов!