Супруга Дмитрия Тарасова поддержала мужа цитатой жены Гитлера

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, который на днях стал героем мемов после заявления о том, что женщине "можно дать леща", поддержала своего мужа видоизмененной цитатой жены Адольфа Гитлера, пишут Аргументы.
Анастасия написала под постом Дмитрия комментарий: "Даже если весь мир будет против тебя, я буду тихо стоять за твоей спиной… И молча подавать патроны".
У многих эта фраза вызвала недоумение. Подписчики поспешили напомнить госпоже Тарасовой, что подобные слова говорила Ева Браун – супруга Адольфа Гитлера, который является негативной фигурой в мировой истории. Пользователи сети заявили, что Анастасия не кажется счастливой в браке женщиной, поскольку озвучивает чересчур агрессивные мысли.