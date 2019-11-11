Дас ист фантастиш! Смотрите, какими изысканными блюдами наслаждались гости немецкого ужина в Таллинне

Надо отметить, что немецкая кухня - обстоятельная, многие считают ее тяжелой из-за обилия мяса. И самая частая ассоциация - много тушеной капусты, жареная картошка и свиная рулька. Но кухня Германии варьируется от региона к региону и отличается большим разнообразием блюд. «Основа немецкой кухни - свинина, - говорит Гнутов. - Но в кухне северного побережья Германии господствуют рыба и креветки Северного моря. Скажу, что такие креветки многие сегодня пробовали впервые. Эти креветки уровня селедки матье. Они маленькие, их сложно добывать, но это как наркотик».

С основными блюдами немецкой кухни гости смогли познакомиться на этом великолепном ужине. И насладиться чистыми вкусами. Надо отметить, что Александр Гнутов - кулинар от бога. У него получаются настоящие гастрономические шедевры, которых вы не попробуете даже в самых лучших ресторанах. Пальчики оближешь и требуешь добавки - это про еду, которую Александр готовит. Причем он готовит все: от ароматных джемов, через сыры и колбасы и до нежнейшего штруделя, сквозь слой теста которого можно читать книжку или газету. У него дома профессиональное кухонное оборудование, где творец создает шедевры для семьи, близких и друзей. И они все идеальные, потому что Гнутов - перфекционист.

Немецкий ужин прошел в гастро-студии Promo Cash&Carry. По словам Александра, «ужин состоялся в честь моей прабабушки Фриды. Она была немкой, мы с ней были очень близки, и я в раннем детстве познакомился с немецкой кухней. Конечно, прабабушка готовила более простые блюда, чем на нашем ужине. У нас много перемен блюд, большинство мясные. Например, молочного поросенка и телятину для шницеля я закупал в Германии. За рыбой летал за Полярный круг. Здесь тоже можно было купить, но треска в наших магазинах не такая свежая. Поэтому дешевле было слетать в моему другу в норвежский Буде и наловить столько рыбы, сколько нужно, чтобы гости смогли попробовать вкус настоящей трески».

На дружеский ужин ушла не одна сотня килограммов мяса. Подготовительный период, как рассказал Гнутов, «потребовал много времени, особенно колбасы, потом нужно было прописать технологические карты, а основная работа шла в течение последней недели. Помощников у меня нет. Они мне нужны за несколько дней, помогал су-шеф ресторана Tchaikovsky Кирилл Пальчонок».

Александр признался, что испытывает массу удовольствия, когда люди с наслаждением едят то, что он приготовил. «Мои ужины - это и гастрономический ликбез. Пришли люди, много путешествующие, имеющие свое мнение и вкусы, и я старался донести до них истинные немецкие вкусы, какие возможно получить только в хороших баварских ресторанах».