Дюймовочка в мире мыльных пузырей: участвуй в мега-розыгрыше на спектакль!
Милые озорники эльфы поведают вам удивительную историю о крохотной девочке, родившейся из цветка. Сколько приключений маленькой Дюймовочке придётся пережить: чудом избежать жизни с жабами в болоте, едва не стать невестой жука-аристократа, найти приют в мышиной норке и быть сосватанной кроту-богачу!
Трогательная, романтическая сказка Ганса Кристиана Андерсена оживает на сцене блеском эльфийских крылышек и россыпью чудных мыльных пузырей, что является главным волшебством этой сказки.
Переливающиеся всеми цветами радуги, мыльные пузыри разных форм и размеров, заворожат детей и взрослых. Ведь зрители даже и не догадываются, что пузыри можно подметать, надувать прямо в кофейных кружках, строить из них фигуры, запускать длинные шлейфы и побывать внутри гигантского мыльного тоннеля.
Создатели этой необычной постановки воодушевились лучшими произведениями классической музыки. В программе зазвучат мелодии Моцарта и Равеля, Паганини и Шостаковича, Грига и Рахманинова...
Прекрасная музыка, яркие театральные костюмы и декорации, феерические трюки с мыльными пузырями, профессиональная хореография и яркие танцевальные номера - подарят вам невероятные ощущения безграничности фантазии.
История о приключениях крошечной девочки вот уже много-много лет интересна юным зрителям, а взрослые вспоминают эту сказку с ностальгией. Волшебство, вдохновение, воздушные мечты и, конечно же, мыльные пузыри - все это в нежном и увлекательном Шоу мыльных пузырей "Дюймовочка",
17 мая в Центре Русской Культурыв 17:00!
Продолжительность: 1 час
Возраст: без возрастных ограничений
Язык мероприятия: на языке классической музыки (без текста!)
Детям до трех лет вход бесплатный (не занимая отдельного места)!