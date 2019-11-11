Дюймовочка в мире мыльных пузырей: участвуй в мега-розыгрыше на спектакль!

Трогательная, романтическая сказка Ганса Кристиана Андерсена оживает на сцене блеском эльфийских крылышек и россыпью чудных мыльных пузырей, что является главным волшебством этой сказки.

Переливающиеся всеми цветами радуги, мыльные пузыри разных форм и размеров, заворожат детей и взрослых. Ведь зрители даже и не догадываются, что пузыри можно подметать, надувать прямо в кофейных кружках, строить из них фигуры, запускать длинные шлейфы и побывать внутри гигантского мыльного тоннеля.

Создатели этой необычной постановки воодушевились лучшими произведениями классической музыки. В программе зазвучат мелодии Моцарта и Равеля, Паганини и Шостаковича, Грига и Рахманинова...

Прекрасная музыка, яркие театральные костюмы и декорации, феерические трюки с мыльными пузырями, профессиональная хореография и яркие танцевальные номера - подарят вам невероятные ощущения безграничности фантазии.

История о приключениях крошечной девочки вот уже много-много лет интересна юным зрителям, а взрослые вспоминают эту сказку с ностальгией. Волшебство, вдохновение, воздушные мечты и, конечно же, мыльные пузыри - все это в нежном и увлекательном Шоу мыльных пузырей "Дюймовочка",

17 мая в Центре Русской Культурыв 17:00!

Продолжительность: 1 час

Возраст: без возрастных ограничений

Язык мероприятия: на языке классической музыки (без текста!)

Детям до трех лет вход бесплатный (не занимая отдельного места)!