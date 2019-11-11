Владимир Зеленский и его жена попали на обложку Vogue

Как рассказал главный редактор издания Филипп Власов, его команда подготовила три варианта обложки, чтобы показать супругу главы государства в разных образах. «На одной — строгий официальный портрет. На другой Елена запечатлена со своей семьей, и в окружении самых важных людей ее жизни она иная — трогательная и безмятежная. На третьей, digital-обложке, мы видим просто женщину — красивую и обаятельную», — пояснил он.

В рамках проекта Зеленская рассказала о жизни в новом статусе, новых обязанностях и возможностях, а также о моде как инструменте культурной дипломатии.

Отмечается, что над фотоисторией работал специально приглашенный голландский фотограф Пол Беллаарт. Декабрьский выпуск Vogue UA поступит в продажу 18 ноября.

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