Пн, 11.11.2019
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Наталья Водянова сводила в салон красоты свою 90-летнюю бабушку

Наталья Водянова

ФОТО: Alexander Natruskin/Sputnik

После посещения модного парижского салона красоты, бабушка знаменитой фотомодели вышла с новой прической, сообщает Пятый канал.

Российская супермодель Наталья Водянова из рода долгожителей. На днях ее бабушке Ларисе Гавриловне исполнилось 90 лет, о чем лично сообщила знаменитость на своей странице в Instagram.

Этой кокетке сегодня 90 лет,

— отметила Наталья.

Знаменитая внучка устроила настоящий праздник имениннице. Модель отвела ее в парижский салон красоты. Женщине покрасили волосы, сделали стильную стрижку и укладку.

Поздравить Ларису Гавриловну поспешили многие знаменитости. Модный дизайнер Ульяна Сергеенко и телеведущая Эвелина Хромченко присоединились к поздравлениям.

Фотографию Натальи Водяновой с бабушкой смотрите ЗДЕСЬ!

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