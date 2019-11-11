Наталья Водянова сводила в салон красоты свою 90-летнюю бабушку

После посещения модного парижского салона красоты, бабушка знаменитой фотомодели вышла с новой прической, сообщает Пятый канал.
Российская супермодель Наталья Водянова из рода долгожителей. На днях ее бабушке Ларисе Гавриловне исполнилось 90 лет, о чем лично сообщила знаменитость на своей странице в Instagram.
Этой кокетке сегодня 90 лет,
— отметила Наталья.
Знаменитая внучка устроила настоящий праздник имениннице. Модель отвела ее в парижский салон красоты. Женщине покрасили волосы, сделали стильную стрижку и укладку.
Поздравить Ларису Гавриловну поспешили многие знаменитости. Модный дизайнер Ульяна Сергеенко и телеведущая Эвелина Хромченко присоединились к поздравлениям.
Фотографию Натальи Водяновой с бабушкой смотрите ЗДЕСЬ!