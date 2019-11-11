Какой путь проходит багаж пассажиров в аэропорту: интересное видео

После регистрации на каждый чемодан крепится специальный код, который считывается RFID-сканером. Это позволяет сотрудникам авиакомпании следить за его перемещением и быстро перенаправить в другой самолет в случае ошибки. Затем чемоданы отправляются на ленту конвейера, по которой перемещается багаж до погрузки в самолет. Ее протяжность может достигать мили (1,6 километра). Если пассажир приезжает в аэропорт задолго до рейса, его сданный багаж будет храниться в холодильной камере, дожидаясь сумок попутчиков.